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Kuyuya düşen 2 keçiyi NAK kurtardı

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Karacaoba Mahallesi'nde 10 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen 2 keçi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin 3 saat süren operasyonu ile kurtarıldı.

Kuyuya düşen 2 keçiyi NAK kurtardı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Karacaoba Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 59 yaşındaki Salim Ünsal, 25 adet küçükbaş hayvanını otlatmaya çıkarttı. Bu sırada kapağı kimin tarafından açık bırakıldığı bilinmeyen 10 metrelik kanalizasyon kuyusuna iki keçi düştü. Durumu fark eden Ünsal, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yardım istemesi üzerine Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kuyuya halat ve makara yardımıyla inerek, keçileri halata bağladı. 3 saat süren kurtarma  operasyonunda kuyudan çıkarılan 2 keçi sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #nilüfer keçisi #kanalizasyona düşen
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