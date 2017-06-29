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Kuyuya düşen yaban domuzlarını kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen 2 yaban domuzu, AKUT ekipleri tarafından çıkarıldı

Kuyuya düşen yaban domuzlarını kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boş su kuyusuna düşen 2 yaban domuzu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Arızlar köyünde 4 metre derinliğindeki boş su kuyusunda 2 yaban domuzu olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AKUT ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu, yaban domuzları halatlar yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Yaklaşık bir hafta kuyuda kaldıkları tahmin edilen domuzlar doğaya salındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yaban domuzu #su kuyusu #sandıklı #Afyonkarahisar
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