Son Buzul Çağı'ndan kaldığı bilinen kelebek türü "Kuzeyli Nazuğum", yaklaşık 50 yıl sonra Ağrı Dağı'nda yeniden görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan 12 bin yaşındaki kelebeğin yeniden görüntülenmesi heyecan yarattı.

12 bin yaşındaki kelebek yeniden Ağrı Dağı'nda. Bu kelebek türü en son 50 yıl önce görüntülenmişti.



İsmi "Kuzeyli Nazuğum"... Yaygın olarak İskandinav ülkelerinde yaşayan ve 12 bin yıl önce Son Buzul Çağı'ndan kaldığı bilinen bir kelebek türü.



Türkiye'de ise yalnızca Son Buzul Çağı'ndan bugüne kadar Ağrı Dağı'nın yüksek yamaçlarında yaşadığı tahmin ediliyor.



Türkiye'de son görüntülenme kayıtlaro 1970'a ait. Yıllar sonra tekrar kendini gösterdi. 50 yıl sonra kelebeği görüntüleyenler büyük heyecan yaşadı.



Kelebeği, Doğa Korumacı ve Kelebek Araştırmacısı Süleyman Ekşioğlu ile Yaban Hayatı Uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu görüntüledi.





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