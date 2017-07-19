Şanlıurfa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Aktabur'un oturduğu 4 katlı apartmanın damında beslediği kuzu "Cano" ile kurduğu dostluk görenlere tebessüm ettiriyor.

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Şanlıurfa'da bir Metin Aktabur'un evinin damında beslediği kuzu "Cano" ile kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.







Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Halepli Bahçe Mahallesi'nde yaşayan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Aktabur, yaklaşık 5 ay önce babasının satın aldığı "ivesi" cinsi kuzuyu evinin bulunduğu 4 katlı



Burada yaptığı kulübede "Cano" adını verdiği kuzuyla yakından ilgilenen ve geceleri işe giden Aktabur, gündüzleri ise hayvanı parklarda gezdiriyor.



4 katlı binanın merdivenlerini inerek sahibinin ardından sokaklarda dolaşan Cano, Aktabur'un yanından ayrılmıyor.

Bir süre parkta gezindikten sonra evin yolunu tutan iki "sadık dost", mahallenin kahvehanesinde soluklandıktan sonra tekrar aynı sokaklardan eve ulaşıyor.



Kuzuyla kurduğu yakın ilişki sayesinde mahalle sakinlerinin ilgi odağı olan Aktabur, şunları kaydetti:



"Cano'yu 5 ay önce, büyüdüğünde kesmek için babam almıştı, o zaman daha küçüktü. Onunla ilgilendiğim için bana alıştı. Evde sıkılmasın diye öğleden sonra parka getiriyorum, burada geziyor. Biz üç kardeşiz ama sadece beni tanıyor. Ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Sabahları işten geldiğim için yorgun oluyorum ama o yatırmıyor. Dışarı çıkmak istiyor, kapıyı tekmeliyor. Hava sıcak olduğu için kokmasın ve serinlesin diye her gün yıkıyorum. Sokaklarda onunla geziyorum, onu seviyorum, o da bu yüzden beni seviyor. Hayvanlar öyledir ne kadar değer verirseniz, aynı şekilde sizi sever. Cano'ya çok alıştım, nasıl ayrılırız düşünmek bile istemiyorum." 'da bir fabrika da işçi olarak çalışan 'un evinin damında beslediği"Cano" ile kurduğugörenleri şaşırtıyor.Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Halepli Bahçe Mahallesi'nde yaşayan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Aktabur, yaklaşık 5 ay önce babasının satın aldığı "ivesi" cinsi kuzuyu evinin bulunduğu 4 katlı apartman ın damında besliyor.Burada yaptığı kulübede "Cano" adını verdiği kuzuyla yakından ilgilenen ve geceleri işe giden Aktabur, gündüzleri ise hayvanı parklarda gezdiriyor.4 katlı binanın merdivenlerini inerek sahibinin ardından sokaklarda dolaşan Cano, Aktabur'un yanından ayrılmıyor.Bir süre parkta gezindikten sonra evin yolunu tutan iki "sadık dost", mahallenin kahvehanesinde soluklandıktan sonra tekrar aynı sokaklardan eve ulaşıyor.Kuzuyla kurduğu yakın ilişki sayesinde mahalle sakinlerinin ilgi odağı olan Aktabur, şunları kaydetti:"Cano'yu 5 ay önce, büyüdüğünde kesmek için babam almıştı, o zaman daha küçüktü. Onunla ilgilendiğim için bana alıştı. Evde sıkılmasın diye öğleden sonra parka getiriyorum, burada geziyor. Biz üç kardeşiz ama sadece beni tanıyor. Ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Sabahları işten geldiğim için yorgun oluyorum ama o yatırmıyor. Dışarı çıkmak istiyor, kapıyı tekmeliyor. Hava sıcak olduğu için kokmasın ve serinlesin diye her gün yıkıyorum. Sokaklarda onunla geziyorum, onu seviyorum, o da bu yüzden beni seviyor. Hayvanlar öyledir ne kadar değer verirseniz, aynı şekilde sizi sever. Cano'ya çok alıştım, nasıl ayrılırız düşünmek bile istemiyorum."

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