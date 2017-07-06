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Laptop yasağı Katar için de kalktı

Katar Havayolları’da ABD’nin ülkeye uçacak uçaklarda laptop bulundurma yasağı listesinden çıkarıldı.

Laptop yasağı Katar için de kalktı

Katar Hava Yolları internet sitesinden yapılan açıklamada ’’derhal geçerli olmak üzere, bütün kişisel elektronik cihazlar,Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan ABD’ye gidecek uçaklarda taşınabilir’’ denildi.
ABD Havacılık Kurumu 10 Mart’ta yayınladığı genelge ile aralarında Türk Hava Yolları’nı da kapsayan bir dizi ortadoğu ülkesi havayolu şirketlerinin  ABD uçuşlarında laptop ve benzeri elektronik cihazların taşınmasına ’terör endişesi’ gerekçesiyle yasak getirmişti.
ABD’nin uyguladığı laptop yasağı THY, Emirates ve Ethiad Airways şirketleri için dün kalkmıştı.
Laptop yasağı Saudi Arabia Airlines, Royal Jordanian , Kuwait Airways , EgyptAir  and Royal Air Maroc  için ise hala geçerli. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #laptop yasağı #katar #hava yolları #abd
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