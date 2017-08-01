Isparta'nın Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde yurttaşlar geçimini lavantadan sağlıyor. 3 bin 500 dekarda yapılan üretim, hem ekonomiye hem de turizme yarıyor. Köyün bu yıl ki ziyaretçi sayısı şimdilik 60 bin.

Yıllar önce yöredeki bir gül tüccarına Fransa'dan hediye edilen bir saksı lavanta fidanı, bir köyü hem kalkındırdı, hem de dünyanın en güzel kırsal turizm merkezlerinden biri yaptı.Köye gelir ve ün sağlayan projenin fikir babası Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Sağdaş, lavanta projesinin amacını anlattı.Köylü önce kooperatif kurdu. Ardından aromatik bitki yetiştiriciliği, girişimcilik, ev pansiyonculuğu, alan rehberliği eğitimlerinden geçti. Eğitimler o kadar etkili oldu ki, yurttaşlar hammaddesi lavanta olan 20’ye yakın ürün geliştirdi.Bunların içerisinde iki ürün var ki, lavanta kokulu köyden başka bir yerde yok. Her ikisi de lezzet ve şifa kaynağı.Lavanta kokulu köy, kırsal turizmin en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu.