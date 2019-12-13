Lezzetiyle fark yaratan Kars kazına yoğun talep

Yaz boyunca meralarda beslendiler. Kilo almaları için bol bol arpa tükettiler. Lezzetine lezzet katan karı da yediler. Şimdi Kars kazı için kesim zamanı...

Ülkemizin kaz üretim merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki çiftliklerde hummalı bir çalışma başladı. Kış sofralarının baş tacı için ilçe de yoğun emek var.

Kente kar yağdı. Karı yiyen ve kesilen kazlar, tuzlanıp kurutuldu.

Satışa hazır hale getirilen kazlar, yurdun dört bir yanına kargo ile ulaştırılıyor. Kış sofralarının en güzel lezzeti olarak yerini alıyor.

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