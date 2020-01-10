Lice'de 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi. Terör örgütüne ait 2 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
YURT 10.01.2020, 19:17
Yurt içindeki terör operasyonları devam ediyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonun ayrıntılarını Valilik açıkladı.
İl jandarma komutanlığı ekipleri, arazide arama tarama çalışması yaptı.
Üzeri branda, örtü ve çalılarla kapatılmış 28 jelikan bidon ve 36 çuval içerisinde 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda tespit edilen ve PKK'lılar tarafondan kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.
Teröristler tarafından Lice ilçesi Yolçatı köyü kırsalında hareket ettirmeye hassas düzenekli el yapımı patlayıcı da uzman ekiplerce imha edildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için terör operasyonlarının devam edeceği belirtildi.
ulusal.com.tr
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