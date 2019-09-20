19 Eylül Gaziler Günü kapsamındaki siyasi parti liderleri birer mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit ve gazilerin emanetinin korunacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gaziler gününü kutladı. FETÖ ve PKK terörüne karşı mücadeleye vurgu yapan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de mesaj yayınlayan liderden oldu.

9 Eylül Gaziler Günü kapsamında tüm yurtta törenler düzenlenirken, siyasilerden de kutlama mesajları geldi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ve gazilerin emanetinin korunacağını vurguladı.



Bu arada Erdoğan Gazileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. Onlarla sohbet etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajını resmi twitter üzerinden verdi.



Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde bütün gazilerimizin gününü kutluyor" ifadelerini kullandı.



Gaziler Günü için bir mesaj da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yayınladı.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gaziler Günü'nü kutladı. Gaziler arasındaki ayrımın ortadan kaldırılmasını istedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Gaziler Günü'nü kutlayan liderler arasında yer aldı. Akşener, "Gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



ulusal.com.tr



