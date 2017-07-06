Los Angeles’ta gerçekleştirilen bu çalışma ile THY’nin adı aralarında Hollywood, Long Beach, Santa Monica, Laguna Beach, Beverly Hills gibi 24 kilometrelik mesafede 35 noktada milyonlarca kişi tarafından görülmesi sağlandı.
THY geçen yıl da Los Angeles’ta 4 Temmuz’da benzer bir reklam çalışması yapmıştı. Görünürlüğü çok yüksek olan bu tür çalışmalarda yazı havada rüzgarın esiş hızına göre ortalama 10 dakika kalıyor. Uçaklar, özel izinle kürüsel konumlandırma sistemi (GPS) kullanarak harfleri 3 bin metre yüksekliktte yazıyor.
TÜRK Hava Yolları (THY), ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Kutlamaları’nda Los Angeles’ta özel bir reklam çalışmasına imza attı. Yerden 3 bin metre yükseklikte, duman bırakılarak uçakla ‘Turkish Airlines’ (Türk Hava Yolları) ve 'Turkishairlines.com' yazıldı.
Los Angeles’ta gerçekleştirilen bu çalışma ile THY’nin adı aralarında Hollywood, Long Beach, Santa Monica, Laguna Beach, Beverly Hills gibi 24 kilometrelik mesafede 35 noktada milyonlarca kişi tarafından görülmesi sağlandı.
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