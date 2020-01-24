Lösemi Mehmet öğretmene destek

İzmir Karşıyaka'da görev yapan 42 yaşındaki Aydınlı ilkokul öğretmeni Mehmet Demen, Eylül ayında Lösemi olduğunu öğrendi. Öğrencilerinin yanısıra Aydınlılar da Mehmet öğretmene uygun kök hücre bulunabilmesi için tek yürek oldu. Efeler Belediyesi'nin yanısıra Kuşadası, Koçarlı ve Karacasu belediyeleri kampanyaya destek verdi. Anne Gülseren Demen tüm Lösemi hastaları için annelere seslendi.

Amcası Cemal Demen, Lösemi hastaları için kök hücre bağışının önemini vurguladı.

Aydın Valiliği ve Kızılay tarafından valilik önünde kan ve kök hücre bağış noktası oluşturuldu. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve basın mensupları da kan ve kök hücre bağışı yaparak kampanyaya katıldı. Kök hücre bağışının eskisi gibi korkulacak bir işlem olmadığını belirten Şener, basit ve acısız bir kan verme işleminin yeterli olduğuna dikkat çekti.

Gazeteci Ramazan Aydemir duygularını anlattı.

Kampanyayı Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Müdürü İbrahim Aksünger yürütüyor. Kampanya 25 Şubat'a kadar diğer ilçelerde de sürecek.

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