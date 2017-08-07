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Lüks otomobil alev alev yandı

AMASYA-Çorum yolunda, dün seyir halindeyken alev alan bir otomobil, yangın söndürme tüplerinin yetersiz kalması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Lüks otomobil alev alev yandı

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan lüks bir otomobilin motor bölümünden bir anda duman çıkmaya başladı.

Sürücü, aracını yolun kenarına çekti. Bu sırada aracın önünü alevler kapladı. Sürücü ve diğer araç sahipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.

Ancak araçlardan getirilen yangın tüplerinini bir bölümü boş çıkarken, dolu olanlar da yangın tüplerinin küçük olması nedeniyle söndürmeye yetmedi.

İddiaya göre, olay yerine gelen bir ekip, büyük yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken, tüpün baş kısmının kırılması nedenyle olay yerinden ayrıldı. 

Yangın sırasında büyük panik yaşanırken, söndürme tüplerinin yetersizliği nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #lüks #otomobil #ALEV #yandı #amasya #çorum
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