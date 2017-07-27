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Lüks tekne yanarak kül oldu

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'ndeki eski Yat Limanı'nda demirli lüks tekne, yangında kullanılamaz hale geldi.

Lüks tekne yanarak kül oldu

Eski Kaş Yat Limanı'nda demirli 'Hermes' adlı lüks teknede dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Kaşlı turizmci Mutlu İkiz'e ait olan ABD bayraklı teknedeki yangın bir anda büyüdü.

23 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki, 6 kamaralı tekneden yükselen alevler Kaş ile Yunanistan'ın Meis Adası'ndan bile görüldü.

İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve Kaş Belediyesi'ne ait 5 yangın söndürme aracıyla müdahale edildi.

Yangın müdahale sonrası söndürülürken tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıkları yangının teknenin motor bölümünde başladığını söyledi.

Olay sırasında teknede bulunan görevlinin kaçarak kurtulduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #Kaş #yat limanı #tekne #yanarak #kül
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