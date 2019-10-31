Maaşını alamayan 17 işçi vince çıktı

Maaşlarının ödenmesini isteyen işçiler, kule vincinde eylem yaptı.



İzmir'in Halkapınar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 17 işçi, maaşlarını alamadıklarını söyleyerek şantiye içerisindeki kurulu vince çıktı.



İşçiler, diğer çalışanların ikna çabalarına rağmen vinçten inmeyince durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.



Güvenlik önlemlerini alan ekipler de işçileri ikna etmeye çalıştı ama sonuç alamadılar.



Yaklaşık 7 saat sonra firma yetkilileri eylem alanına gelerek emekçilerin maaşını ödedi.



17 işçinin eylemi de sona erdi.

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