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Madende dumandan etkilenen 8 madenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında kaynak makinesinden çıkan dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Madende dumandan etkilenen 8 madenci hastaneye kaldırıldı

Maden ocağında saat 08.00-16.00 vardiyasında yerin 700 metre altında kaynak çalışması sırasında çıkan duman, üst katta çalışan işçileri etkiledi.

Dumandan etkilenen maden işçileri Bayram Şen, Erol Gökmen, Ümit Aysal, Yusuf Kasapoğlu, Savaş Güneş, Ramazan Kocamekik, Ceyhun Bozkurt ve Mehmet İnal, kurum ambulanslarıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. İşçiler, hastanede sıvı takviyesi, oksijen ve ilaç tedavisinin ardından taburcu edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Koçal, meydana gelen olayın çalışma sistemindeki günlük olaylardan birisi olduğunu, çok ciddi bir olay olmadığını söyledi. Koçal, "Eksi 700 kotunda yapılan kaynak çalışması sırasında eksi 630 kotunda çalışan 8 maden işçisi arkadaşımız meydana gelen kaynak dumanından etkilendi. Bu arkadaşlarımız kurumumuz tarafından tedbir amaçlı hastaneye gönderildiler. Tedavileri yapılarak taburcu edildiler.
İşçilerin sağlık durumları gayet  iyi. İş güvenliği açısından hiçbir aksaklık yok" dedi.


Kaynak: DHA
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