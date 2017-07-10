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Maganda kurşunu 2 yaşındaki Memduh'u öldürdü

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekle karnından vurulan 2 yaşındaki Memduh Badem, kaldırıldığı hastanede öldü.

Maganda kurşunu 2 yaşındaki Memduh'u öldürdü




Kaynak: DHA
Etiketler; #ŞANLIURFA/SİVEREK #2 YAŞINDA ÇOCUK #MENDUH BADEM #Maganda kurşunu
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