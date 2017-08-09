MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Dağbelen Mahallesi'nde, yaz aylarında su sıkıntısı çektiklerini belirten vatandaşlar, bidonlarla eylem yaptı. Bin kişinin su kullandığı mahallenin deposuna her gün tankerlerle su taşınmasına rağmen yaz aylarında suyun yetmediğini söyleyen mahalleli, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MUSKİ) geçici değil, kalıcı çözüm istedi.

MUSKİ, Bodrum'un Dağbelen Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan iki kuyuyu, Muğla'nın büyükşehir olması ardından özel mülkiyetteki arazide olduğu gerekçesiyle kapattı. Bunun üzerine susuz kalan mahallenin deposuna, Muğla Büyükşehir Belediyesi tankerlerle su taşımaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır geçici çözümlerle suya kavuşan mahalleli, bu yaz da ağustos sıcaklarının etkisiyle susuz kaldıklarını belirterek tepki gösterdi. Taşıma suyun mahalle için yeterli olmadığını dile getiren mahalle sakinleri, sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Ellerinde su bidonları ve kovalarla köy meydanında ve su hayratlarının önünde su doldurmaya çalışan mahalleli, 3 yıldır yaşadıklarını söyledikleri susuzluğa "Su istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.



Dağbelen'de yaşayan Ali Yorulmaz, "Bu köyün suyu eskiden çok güzeldi. Büyükşehir'e geçti, taşıma su geliyor. Taşıma su ile değirmen döner mi, dönmez. 3 tanker su gelse bile bu köye 3 tanker su yetmez. Vatandaş bu sıcakta susuz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçti geçeli böyle oldu. İki saat su akıyor, ondan sonra yok. Artezyen yataklarını gösteriyoruz, ama kazmıyorlar" dedi.



BEYAZ EŞYALARI BOZULDU



Evdeki bulaşık makinesinin bozulduğunu anlatan 60 yaşındaki Nazife Özbaş, "Bulaşıklarımı yıkayamıyorum. Çünkü su yok. Makinelerimiz hep bozuk. Kalıcı su çözümü istiyoruz" diye konuştu. Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Meral Gülaçar de "Tankerle su getiriyorlar. Çocuklara banyo yaptırıyoruz, alerji oldular. Hep kafaları kaşınıyor. Çamaşır makinesi bozuldu. Bulaşık makinesi bozuldu. Eşim inşaatta çalışıyor, toz toprak içinde geliyor. Evde su yok. Ne yapacağız, bir tuvalete gitsen su, yemek yapsan su, banyo yapsan su, çamaşır yıkasan su. Yeter artık hiçbir şey yapamıyoruz, bol bol kaşınıyoruz. Leş gibi kokuyoruz" dedi. Bir diğer mahalle sakini Berna Değirmencioğlu ise, "Suyumuz yok, makinelerimiz bozuk, gelen su pis akıyor, çünkü su küflü tanker ile geliyor. Buraya belediye girmiş ama hiçbir şeyimiz yok, su yok diyorlar tankerle getiriyorlar. Olacak iş değil çünkü köy büyük" dedi.



Saime Kara ise, MUSKİ yetkilileri ile görüştüklerini ve çözümle ilgili bir sonuca ulaşamadıklarını, depoya gelen suyun kendi evinde akmadığını belirterek, evine tankerle su almak zorunda kaldığını söyledi. MUSKİ yetkilileri ise önümüzdeki günlerde yazılı açıklama yapacaklarını belirtti.