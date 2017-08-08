ERZURUM'un Şenkaya ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Altyolu mahallesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 20 ev ile birlikte 10'a yakın ahır ve tandır kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 09.45 sıralarında meydana gelen yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Oltu ilçesinde yaşanan ormana yangınına müdahale etmek için gelen iki helikopter ve çok sayıda iş makinesi ile müdahale edildi. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın damlara konulan otlar nedeniyle kısa sürede büyüdü ve 100 haneli köyün büyük bir bölümünü kapladı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın 20 ev ile birlikte 10'a yakın tandır ve ahırı kullanılmaz hale getirdi. Şenkaya Belediye Başkan yardımcısı Yavuz Bedir, yangının güçlükle kontrol altına alındığını belirterek şunları söyledi:



"Elektrik kontağı sonucu evlerin üzerine konulan otların alev alması sonucu yangın şiddetini artırmış. Evlerin birbirine yakın ve hatta bitişik olması nedeniyle facia kaçınılmaz oldu. Şu an köyün üçte biri yanmış durumda. Bu mahallede yaşayan halkın büyük bir bölümü dar gelirli. Çoğu çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Evleri, ahırları ve hayvanlarına yedirecekleri tonlarca ot kül oldu. Yangın ihbarını alır almaz tüm kurumlar ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Hasar büyük ancak tek sevincimiz can kaybının yaşanmamış olması."