Mahmut Esat Bozkurt anıldı

Türk hukuk devriminin mimarı olan Mahmut Esat Bozkurt için, memleketi olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde panel düzenlendi.

Bozkurt'un torunları Prof. Dr. Yaman Tekant ve Prof. Dr. Gül Aktoğan'ın yanısıra, Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Prof. Dr. Rıdvan Akın, Doç. Dr. Barış Doster, öğretim üyeleri Hazal Pabucçular ve Münevver Aktaş ile araştırmacı yazar Nail Topal da panelde konuşmacı oldu. Panelin açılış konuşmasını, Mahmut Esat Bozkurt'un gelini ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şube Başkanı Nazan Bozkurt yaptı.

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaman Tekant ise dedesinin Türk eğitim sistemi ve Türk ekonomisine yaptığı katkıları vurguladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Akdoğan ise dedesinin Milli Mücadele için yaptığı maddi manevi fedakarlıkları anlattı.

Akdoğan, dedesinin insancıl ve duygusal yönünü de anlattı.

Konuşmacılar arasında İstanbul Barosu eski başkanı Prof. Dr. Ümit Kocakasal'da vardı.

Kocasakal, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" felsefesinin çarpıtıldığını söyledi,

Araştırmacı yazar Nail Topal ise, Bozkurt'un Milli Mücadele'ye katkılarını anlattı.

Doç. Dr. Barış Doster de Bozkurt'un ve Milli Mücadele'nin anti-emperyalist yönüne vurgu yaptı.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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