İzmir'de 65 yıl berberlik yapan, eşinin ölümünün ardından yaşamaya başladığı huzurevinde resimle tanışan ve 91 yaşında sergi açan Abdurrahman Başaran'ın yeteneği ve sanat tutkusu dikkati çekiyor.Kaynak: AA
Emekli berber Başaran, üç yıl önce 70 yıllık hayat arkadaşını kaybedince kendi isteğiyle Karabağlar'da bulunan Nevvar Salih İşgören Huzurevine yerleşti. Burada el becerisi geliştirme atölyesinde zaman geçirmeye başlayan Başaran, resimde kendini geliştirdi.
Yaptığı resimlerle yazlığının bulunduğu Karaburun ilçesine bağlı Yeniliman Mahallesi'nde evinin karşısında bulunan çardakta sergi açan yaşlı adam, yaşama azmi ile herkesin takdirini topluyor.
Başaran, her gün erken saatlerde kalkıp berberlikten kalan alışkanlıkla beyaz gömleğini giyiyor ve resim yapıyor. Başaran'ın yarım asırdan fazla bir süre yaptığı berberliğin ardından başladığı resim sanatındaki yeteneği ve eserleri görenlerin dikkati çekiyor.
"Eşimin acısını resim yaparak azalttım"
Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini kaybettikten sonra öğrenmeye başladığı resim sayesinde bir nebzede olsa acısının azaldığını ve hayattan ayrı bir zevk aldığını söyledi.
Huzurevine geldiği ilk günleri unutamadığını aktaran Başaran, "Oraya gittiğimin ikinci günüydü. Huzurevinde el becerisi atölyesi var. Atölyedeki hocalar 'Amca burada çalışır mısınız?' Elin titremiyor, gözün görüyor, sabrın da var, burada çalış' dediler. Bana üç yıl boyunca resim öğrettiler. Resim yaparken huzur buluyorum, başka bir şey düşünmüyorum, aklıma ne gelirse çiziyorum." diye konuştu.
"Yaşlanmak yok, yaşamak var"
Başaran, zamanla ortaya koyduğu eserlerle kendisine güveninin arttığını ifade ederek şöyle devam etti:
"Birisi bana yıllar önce 'Sen bu kadar güzel resim yapacaksın' dese gülümser geçerdim. Atölyemize dışarıdan ziyarete gelenler resimlerimi görünce 'Demek yaşlanmak yok, yaşamak var' diyorlar. İmkanım olsa daha önce resim yapmaya başlardım ama naçar kaldık. 65 yıl boyunca berberlik yaptık. Şimdi evimin karşısındaki çardakta yaptığım işleri sergiliyorum, almak isteyenler oluyor, satıyorum. Bu şekilde eserlerimin devamlılığı geliyor."
Resim yapmanın dışında, huzurevi bünyesinde kurulan koroda da görev aldığına işaret eden Başaran, yaz aylarında balık tutmaya gittiğini, böylelikle zinde kaldığını anlattı.
Uzun yaşamın sırrı
Yaşamanın güzel şey olduğuna işaret eden Başaran, uzun yaşamanın sırrını şöyle anlattı:
"En önemli şey sabırlı olmak. Hayata kızmasınlar, stres sahibi olmasınlar. Biri bir olay yaptığı zaman 'Neden böyle oluyor' deyip içlerine atmasınlar. Mesela ben oluruna bırakıyorum."
Son nefesine kadar resim yapmak istediğini vurgulayan ressam Başaran, herkesin sağlıklı yaşlanması için bir hobisinin olması gerektiğini kaydetti.
İzmir'de 65 yıl berberlik yapan, eşinin ölümünün ardından yaşamaya başladığı huzurevinde resimle tanışan ve 91 yaşında sergi açan Başaran'ın sanat tutkusu dikkati çekiyor.
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