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Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

 Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

 Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TTK Üzülmez Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Serkan Cansızoğlu(37), henüz belirlenemeyen nedenle çalıştığı yerdeki makineye sıkıştı.

Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan işçiye müdahale eden kurumun sağlık ekibi, Cansızoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Cansızoğlu'nun cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası Cansızoğlu'nun, 2015'te TTK'da çalışmaya başladığı öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye taşkömürü kurumu #maden ocağı #iş kazası
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