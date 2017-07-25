Malatya'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Ekiplerce FETÖ ile bağlantılı olan ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.



HATAY'DA 33 GÖZALTI



Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında 9 kişinin daha arandığı öğrenildi.