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Malatya'da erkek kuaförüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da erkek kuaförüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Biçer, merkez Battalgazi ilçesi Turfanda Sokak'taki bir erkek kuaförüne pompalı tüfekle ateş açtı.

Kuaförde bulunanların da tabancayla karşılık verdiği kavgada Adnan Biçer, Şükrü, Mehmet ve Ramazan Tura ile kuaförün müşterisi Süleyman Güden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Adnan Biçer, Ramazan ve Şükrü Tura, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Polis ekipleri hastane ve adli tıp önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 1 tabancaya el koydu.

Olayın Mehmet Tura ile Adnan Dinçer arasındaki bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #berber #silahlı saldırı
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