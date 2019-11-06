Malatya'da gece denetimi

Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında eğlence merkezleri denetlendi. Denetimlere polisin yanısıra Battalgazi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katıldı.



Cezmi Kartay ile Nasuhi Caddesi'ndeki 17 eğlence yerini denetleyen ekipler, 320 kişiye kimlik sordu. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye işlem yaptı.



Denetimde, 4 eğlence yerine tütün mamülleri tüketildiği için yasal işlem yapıldı. 3 eğlence yerinde ise toplam 14 çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş kayıtlarının olmadığı belirlendi.



Ayrıca alkol sunumu yapıldığı belirlenen 2 kafeyle ilgili de işlem yapıldı.



Bir iş yerinde ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ulusal.com.tr