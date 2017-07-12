Malatya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında ayrıca kentte örgüte ait olduğu iddia edilen ve yaşı küçük çocukların eğitim gördüğü örgütün sözde "medresesine" de operasyon düzenlendiği ve arama yapıldığı öğrenildi.
Aramalarda örgüte ait çok miktarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Malatya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
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