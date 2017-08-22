Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli emniyete götürüldü.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 eski öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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