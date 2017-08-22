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Malatya'da öğretmenlere operasyon: 10 gözaltı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya'da öğretmenlere operasyon: 10 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma  kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında  yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına  aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli emniyete götürüldü.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö #operasyon #öğretmen
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