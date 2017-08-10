MALATYA'nın Yazıhan İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Sivas karayolu üzerinde Yazıhan İlçesi Fethiye Mahallesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Eyüp Yıldırım yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörde bulunan Elif Kaya ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kadın öldü, sürücü Eyüp Yıldırım, Nadire Akbulut, Sümeyra Akbulut, İsmail Orhan, Merve Orhan, Melike Doğan, Hatice Aksüt ve soyisimleri öğrenilemeyen Rümeysa, Asiye, Zeynep, Taner ve Sabiye adlı kişiler yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi
MALATYA'nın Yazıhan İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı
MALATYA'nın Yazıhan İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı.
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