Park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Soner E. (36) idaresindeki 20 LY 987 plakalı hafif ticari araç, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde park halindeki 38 HG 108 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, araçtaki Melahat E. (35) ve kızı Melek E. (5) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Metahan E. (2), Soner E. (36) ile Ferdi E. (3), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Güvenlik güçleri, tır sürücüsü İsmail B'yi (55) gözaltına aldı.