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Malatya'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Kayseri Karayolu Develi Mahallesi mevkisinde Kayseri istikametine giden Ercan Korkmaz (36) yönetimindeki 12 EA 289 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mehmet Bıcakcı (22) idaresindeki 34 UK 8311 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Elif Naz (6) ile Menekşe Yılmaz (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ercan Korkmaz (36), Seran Ali Korkmaz (3), Mehmet Ekin (12), Hani Ferhat Akgül (12), Mehmet Bıcakcı (22) ve Filiz Korkmaz (28 ) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #ölüm #malatya
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