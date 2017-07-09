Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Yusuf İpek (23) idaresindeki 44 BZ 384 plakalı otomobil, Hanımınçiftliği Mahallesinde kaldırıma çarptı.



Kazada sürücü İpek (23) ile otomobildeki Cemre, Miraç (6), Betül (28) ve Gülüzar İpek (52) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.