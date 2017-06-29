Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bayram öncesi ve bayram süresince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.



Çeşitli ikametlerde ve üst aramalarında 25 kilo 55 gram metamfetamin, 60 kilo 44 gram toz esrar, 13 kilo 65 gram kubar esrar ile 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.