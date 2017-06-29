Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Malatya'da uyuşturucuyla mücadele

Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucuyla mücadele

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bayram öncesi ve bayram süresince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli ikametlerde ve üst aramalarında 25 kilo 55 gram metamfetamin, 60 kilo 44 gram toz esrar, 13 kilo 65 gram kubar esrar ile 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #esrar
banner863
Önceki Haber
Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde
Sonraki Haber
Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.