Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Murat Altuntaş idaresindeki 44 BT 452 plakalı yolcu midübüsü, Malatya-Sivas kara yolu Dilek Mahallesi civarında devrildi.



Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücü ve araçtaki 25 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.