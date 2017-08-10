Malatya'nın incisi olan kayısı, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Ürün bol. Ancak çiftçiler bu kez de pazar sorunu yaşıyor. Kilosu ortalama 5 liradan satılıyor. Üretici ise emeğin karşılığı için 10 lira istiyor.

Malatya'da son kayısı hasadı yapıldı. Kayısı ağaçları bu yıl bol ürün verdi.



Ürün çok olsa da sorunlar çiftçinin yakasını bırakmıyor.



Sıkıntının başını kayısıyı satacak pazar olmaması çekiyor. Çiftçi bu nedenle yine tüccara muhtak bırakılıyor.



Iskarta kayısı 1, kesme kayısı 3, kaliteli kayısı ise 5 ila 7 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat çiftçi için yeterli değil.



Kayısı ticaretinin kalbinin attığı büyük Şire pazarında üreticinin sıkıntıları aynı.



Çiftçiler, ucuza vermemek için kayısıyı toptancı pazarında kendi satmaya çalışıyor.



Girdi fiyatları da yine çiftçiyi zora sokan maliyetler arasında.



Mevsimlik işçiler de şartlarından memnun değil.



Türkiye yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı, kuru kayısı üretiminin ise yüzde 95’ini karşılayan Malatya'da kayısı önemli geçim kaynağı.





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