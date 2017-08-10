Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını çıktı, yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Danışment Mahallesi Cumhuriyet Ormanında öğlen saatlerinde çıkan yangına Çanakkale Orman İşletmesine bağlı 2 helikopteri, 5 arazöz, 2 su takviye aracı ile Keşan Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 5 ekip müdahale etti.



Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı.



Yangında 50 dönüm çam ağaçlık alan zarar gördü.



Bu arada olayla ilgili olduğu iddiasıyla M.G. adlı kişi gözaltına alındı.

