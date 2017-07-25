Maltepe Karadeniz Vakfı kurucusu ve Maltepe Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik İşler Daire Başkanı, mimar Çakırca, 23 Temmuz 2017 Pazar günü Maltepe Büyükbakkalköy Bölgesi'ndeki Marmara Eğitim Köyü içindeki camiide kılınan öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
60 yaşındaki Çakırca evli ve bir kız çocuğu babasıydı.
İstanbul/MALTEPE Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı olarak görev yapan mimar Vedat Çakırca uzun süredir tedavi gördüğü karaciğer kanseri sonucunda hayatını kaybetti.
Maltepe Karadeniz Vakfı kurucusu ve Maltepe Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik İşler Daire Başkanı, mimar Çakırca, 23 Temmuz 2017 Pazar günü Maltepe Büyükbakkalköy Bölgesi'ndeki Marmara Eğitim Köyü içindeki camiide kılınan öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
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