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Manavgat'ta fuhuş operasyonu

Manavgat ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.

Manavgat'ta fuhuş operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Otele operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Ukrayna uyruklu G.C. ve A.I, Kırgızistan uyruklu Z.K. ve Özbekistan uyruklu Z.K.'yı yakaladı.

Otel sahibi hakkında "fuhşa yer temin etmek" suçundan işlem yapılırken, yabancı uyruklu kadınlar Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şubesine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #manavgat #fuhuş operasyonu
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