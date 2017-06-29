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Manavgat'ta kayınbiraderini bıçaklayan kişi tutuklandı

Olayı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Manavgat'ta kayınbiraderini bıçaklayan kişi tutuklandı

Antalya Manavgat'ta ayrı yaşadığı eşinin kardeşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1503 sokakta evini terk ederek ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan Ayşe A.'yı evine dönmeye ikna edemeyen eşi Murat A, eve dönmemesine neden olduğunu iddia ettiği kayınbiraderi Oğuzhan A'yı sokak ortasında vücudunun değişik yerlerinden 17 kez bıçakladı.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Oğuzhan A'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim olan Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, zanlının yerde yatan kayınbiraderini bıçaklama anları görülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #manavgat #bıçaklanma
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