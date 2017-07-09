İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisini kuruldu

Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği, Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisini kurdu. Aşçılık okulu mezunu gençler akademide ustalık yolunda deneyim kazanacak. Okul ile meslek arasında köprü görevi yapacak akademide usta-çırak geleneği de yeniden hayat bulacak.

Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisini kuruldu

Onlar mutfak sanatını ustalarından öğrendi. Şimdi sıra öğretmeye geldi. Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisini kurdu.

Okuldan aldıkları bilgilere ustaların öğretisini ekleyecek olan aşçı adayları heyecanlıydı. Mutfak sanatında usta-çırak eğitiminin önemine inanan aşçılar, geleceğin hünerli ellerine el vermek için sabırsız…

Akademiye özel düzenlenen mutfakta, hazır karışımların yerine ustaların sihirli tarifleri hazırlanacak.

Mutfak Akademisi öğreticileri, aşçı adaylarını mesleğe atılmadan önce burada eğitime tabi tutacak. Peki bu eğitimden yalnız okullu aşçı adayları mı yararlanacak?

 

 
Haber-Kamera: Devrim Aşkın Karasoy 
ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #manavgat
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: Türkiye, hak edene cezasını verir
Sonraki Haber
Yıldırım, 3. havalimanı inşaatını inceledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.