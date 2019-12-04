Manavgat'taki Deniz Baş cinayetinin şüphelileri adliyede sevk edildi

Cinayet zanlıları Merve N.B. (24) ile D.A. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler Manavgat Adliyesi'ne sevk edilirken, Deniz B.'nin cenazesinin teslim edilmesi için yurt dışında yaşayan ailesinin beklendiği öğrenildi.

Olay

Kayınpederinin Kavaklı Mahallesi'ndeki evine, dün 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Deniz B. (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine, boşanma aşamasında olduğu eşine pompalı av tüfeğiyle ateş edenin kendisi olduğunu belirten Merve N.B. gözaltına alınmış, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, cinayeti Merve N.B'nin amcas