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Manisa'da 16 kişiden 7'si daha gözaltına alındı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 kişiden 7'si daha gözaltına alındı

Manisa'da 16 kişiden 7'si daha gözaltına alındı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 16 kişiden 7'si daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında yemek şirketinin Manisa Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı üzerine operasyon düzenledi.

Tugaya çağırılan 7 zanlı, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #gıda zehirlenmesi #asker #Albay Arif Seyhun Kışlası #1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
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