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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 07.42'de meydana geldiğini açıkladı.

Saruhanlı'da yerin 8.87 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem yörede hissedildi.
 

Etiketler; #Manisa #deprem #Saruhanlı
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