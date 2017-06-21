Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde saat 05.14'te Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa'nın merkezi ile çevre illerden de hissedildi.

Saruhanlı'da merkez üssü Kumkuyucak Köyü olmak üzere saat 05.14'te Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.9 kilometre altında gerçekleşirken, Manisa il merkezi ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.MANİSA ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 3.9, 4.4, 4.8 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler ve çok sayıdaki artçı sarsıntılarla sallandı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssünün yine Manisa'nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri olarak belirlediği 4 depremin yanı sıra çok sayıda artçı sarsıntı daha meydana geldi. Manisa ve İzmir'de hissedilen depremler sonrası halk panik yaşarken, yetkililer ise ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını söyledi.Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlarinde saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğündeki bir artçı depremle daha sallandı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak belirlediği 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, saat 07.38'de ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.