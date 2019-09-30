Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde havlupan ve radyatör üreten fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bir anda fabrikayı alevler sardı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde havlupan ve radyatör üreten fabrikada yangın çıktı.



Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın üretim bölümünde çıktı. Gece bekçisi alevleri görür görmez itfaiyeyi aradı.



Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Şefliği arazözleri de destek verdi.



Kimyasal malzemelerin de bulunduğu bölümdeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.



ulusal.com.tr

