Yunusemre ilçesindeki özel bir huzurevinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Manisa Huzurevi Vakfı Mustafa Suphi Egemen Abdurrahim OT dinlenme evinde yangın çıktı.

Huzurevi görevlisinin durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.



Huzurevinde bulunan 59 yaşlı, itfaiye ve sağlık ekiplerince dumandan etkilenmemesi için binanın bahçesine çıkarıldı.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Akmeşe ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Gazetecilere açıklamada yapan Vali Yardımcısı Akmeşe, yangının elektrik trafosundan çıktığını ve aşırı yüklenmeden kaynaklandığını bildirdi.

Can ve mal kaybının olmadığını belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

''Hiçbir misafirimize, yaşlımıza, büyüklerimize bir sıkıntı olmadan atlattık. Yangın saat 21:05’te elektrikten, çok fazla aşırı yüklenmeden kaynaklanan trafoda bir yangın çıkmış. Çok erken müdahale yapıldı çok şükür. Hemen yaşlılarımızı, görevli arkadaşlarımız dışarıya çıkarmışlar. Çok şükür ki kimse dumandan etkilenmemiş. İtfaiye de yaklaşık dört dakika sonra yangına müdahale etmiş. Kuru kimyasal kullanarak su kullanmadan, başka bir yere sirayet etmesine fırsat vermeden yangın büyümeden sorun çözülmüş. Burada 59 misafirimiz var. Bunlardan 8'i tedavi gören özel bakıma muhtaç olan misafirlerimiz. Bunları tedbir amaçlı hastanelere gönderdik. Heyecan olabilir tabii ki sıcak olabilir, herhangi bir komplikasyon olmasın diye onları bugün hastanelerde misafir edeceğiz. Diğer misafirlerimize de iki otelde misafir edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun, başta yaşlılarımıza, ailelerine, işletmeye ve tabii ki Manisamıza ve milletimize geçmiş olsun.''

Manisa Huzurevi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Bayraktar ise çalışma yapan ekiplere teşekkür ederek, ''Çok hızlı bir şekilde aksiyon alınmış ve ucuz atlatılmış bir yangın diye düşünüyorum. Şuan da sadece panomuz da hasar var. Trafoda aşırı yüklenmeden dolayı olan bir problem, yarın sabahtan itibaren en kısa zamanda her türlü teknik bir çalışma yapılacak ve her şey yerli yerine oturtulacak. Misafirlerimiz yine aynı huzurlu bir şekilde kendi yuvalarına dönmüş olacaklar." dedi.