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Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan, Hasan Ali Çakan'ın kullandığ servis minibüsü ile Şahin Erkul idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

YURT 04.01.2020, 13:30 04.01.2020, 13:40
Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kula'dan Salihli'ye giden Hasan Ali Çakan'ın kullandığı 45 J 7785 plakalı minibüs, Durasıllı kavşağında Şahin Erkul idaresindeki 45 AAK 355 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, servisteki işçilerden Hatice Sarı (49) hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 24 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#Manisa #salihli #Hasan Ali Çakan #45 AAK 355
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