Yunusemre ilçesinde rampada freni boşalarak geri giden kamyonet 5 katlı apartmanın bodrum katına girdi, evde bulunan 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıktığı rampada freni boşaldığı belirtilen kamyonet beş katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan daireye girdi, evdeki 1 kişi yaralandı.



Yunusemre ilçesindeki Mutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaata alçı taşıyan Rıfat Koyuncu'nun (35) kullandığı 68 KR 156 plakalı kamyonet, çıktığı rampada geri kaçarak 5 katlı bir evin bodrum katındaki daireye çarptı.



Kamyonetin çarpmasıyla dairenin oturma odasının penceresi ve duvarlarında hasar oluşurken bu sırada evde bulunan ve kopan parçalar ayağına isabet eden Ömer Faruk Bekret (25) yaralandı.



Hafif yaralı olduğu bildirilen Bekret, 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.



Kazadan kurtulan Bekret, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ses duyarak kamyonetin geriye doğru geldiğini gördüğünü ancak kaçmaya fırsat bulamadığını ifade etti.



Geri gelen kamyonun bir anda hızlandığını fark ettiğinde oturduğu odanın penceresinin gürültüyle patladığını belirten Bekret, "Bacaklarımın 3-4 yerinde pencereden kopan camlar nedeniyle kesiler oluştu. Çok şükür kazayı bu şekilde atlattık." dedi.



Kaza sonrası polis ve zabıta ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.