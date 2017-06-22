"CHP komisyonu milletvekillerinin Milli Savunma Komisyonunu çağırmakla ilgili böyle bir şov yapmasını orada en yakını şehit olmuş olan bir milletvekili olarak konuşarak değerlendiriyorum, buralardan siyaset yapmak, buraları böyle bir malzeme yapmak doğru değildir"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP'li milletvekillerinin, Manisa'daki askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarını görüşmek üzere TBMM Milli Savunma Komisyonunu toplantıya çağırmasına ilişkin, "CHP komisyonu milletvekillerinin Milli Savunma Komisyonunu çağırmakla ilgili böyle bir şov yapmasını orada en yakını şehit olmuş olan bir milletvekili olarak konuşarak değerlendiriyorum, buralardan siyaset yapmak, buraları böyle bir malzeme yapmak doğru değildir." dedi.

CHP'li milletvekillerinin çağrısından dolayı AKP Tokat İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Beyazıt, milletvekillerinin toplantı talebini yanıtladı.

Manisa 1'inci Er Eğitim Tugayında bazı hadiselerin yaşandığını belirten Beyazıt, "AK Parti Grup Başkanvekilleri, özellikle CHP Grup Başkanvekili ve diğer grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle Milli Savunma Bakanı'nın TBMM'de bilgi vermesini kararlaştırdılar. Pazar günü Milli Savunma Bakanımız Manisa'dan gelerek TBMM'ye bilgi verdi, açıklamalarda bulundu, konuyu anlattı." diye konuştu.

Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi ile ilgili olarak adli, idari ve sağlık konularıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Beyazıt, şöyle devam etti:

"CHP komisyonu milletvekillerinin Milli Savunma Komisyonunu çağırmakla ilgili böyle bir şov yapmasını orada en yakını şehit olmuş olan bir milletvekili olarak konuşarak değerlendiriyorum, buralardan siyaset yapmak, buraları böyle bir malzeme yapmak doğru değildir. Bunları hiç uygun görmüyorum. Çünkü olay duyulur duyulmaz Milli Savunma Bakanımız zaten oraya intikal etmiş, Kara Kuvvetleri Komutanımız olaya intikal etmiş hemen ertesi gün Milli Savunma Bakanımız Mecliste açıklamalarda bulunmuş. Herhalde onlar o gün açıklamaları takip etmediler veya genel kurula gelmediler. Dolayısıyla onları takip etselerdi bunları göreceklerdi."

Beyazıt, kışladaki herhangi bir kişinin dahi burnunun kanamasını arzu etmediklerini de vurguladı.

Son yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesinin hemen öncesinde firma ilgili fesih kararı alındığına dikkati çeken Beyazıt, "Bu yemek firmasıyla ilgili fesih kararı alınmış, sözleşmenin iptal kararı kendilerine bildirilmiş. Bu olaydan sonrasında da bu olayın takibi yapılmak suretiyle bu olay ayrıştırılıyor. Son olaydan sonra herhangi bir zaiyatımız söz konusu değil. Bu anlamda hastanede kalan önemli bir problemi olan askerimiz elhamdulillah yok. İnşallah hiç bir yerde hiçbir şekilde olmaz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının alınan tahlillerle ilgili çalışmaları olduğunu aktaran Beyazıt, çalışmaların idari ve adli olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.