Manisa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce kazılan yol bir türlü yapılmayınca mahalleli sonunda isyan etti. Ellerinde yolun fotoğraflarıyla açıklama yapan mahalle halkı, yol yapılmazsa yargıya gidecek.

Soma ilçesinde Adnan Menderes caddesinin 3 yıldır yapılmayışı mahalleliyi isyan ettirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde Adnan Menderes caddesini 3 yıl önce kazdı. Ancak bölgesel ısıtma çalışmaları nedeniyle kazılan yol 3 yıldır yapılmadı. Mahalleli sonunda isyan etti.



Mahalle sakinleri ve muhtarlar ellerinde fotoğraflarla bir açıklama yaptı.



Atatürk Mahallesi Muhtarı Davut Süzek muhatap bulamıyor.



13 Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata yolun neden yapılmadığını sordu.



Vatandaşlar ise tepkili. kışın yağmur ve çamur, yazın ise tozla boğuşuyorlar.



Soma Belediye Başkanı Ali Tulu ise, sıcak su borularının döşenmesi ve yasal işlemler nedeniyle yolun bir türlü yapılamadığını, ancak büyükşehirden söz aldıklarını anlattı.



Mahalle sakinleri, yol bir an önce yapılmazsa yargıya gitmeye hazırlanıyor.



ulusal.com.tr

