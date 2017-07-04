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Manisa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Salihli ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

Manisa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

 Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu yönünden E-96 karayolu istikametine seyreden Nedim Karagöz (20) yönetimindeki 45 LG 336 plakalı motosiklet, Gümüşçayı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Duman'a (62) çarptı.

Kazada, motosikletten düşerek savrulan sürücü Karagöz ile bu aracın çarptığı Duman yaralandı.

Motosiklet sürücüsü Nedim Karagöz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Duman ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #1 ölü #1 yaralı #kaza #motosiklet
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