Manisa'da, önemli bir ihracat ve döviz potansiyeline sahip olan "Sultaniye" cinsi üzümün hasadına başlandı.

Manisa'da, önemli bir ihracat ve döviz potansiyeline sahip olan "Sultaniye" cinsi üzümün hasadına başlandı.



Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonun yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin analizi sonucunda verilen karar doğrultusunda Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde "Sultaniye" cinsi üzümün kesimi yapılmaya başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının bütün üreticilere ve bu sektörle uğraşan herkese hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'deki bütün ihracatçıların şu anda Sarıgöl'de olduğunu, yerli yabancı işçilerin de üzüm hasadını gerçekleştirmek için buraya geldiğini dile getiren Ülgen, "Artık Sarıgöl Sultaniye üzümü bugün itibarıyla pazara dağıtıldı. İnşallah bu saatten sonra bir doğal afet olmaz bu hasat böyle biter. Bu sene Sultaniye üzümümüz 2 lira yaparsa çiftçi borçlarını rahat bir şekilde öder." dedi.

Üzümün şu an 1,5-2 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Ülgen, "Bu sezonda hem üreticimiz hem tüketicimiz hepimiz heyecanlıyız." diye konuştu.

Üzüm üreticisi Halil Bayoğlu ise bu yıl üzümün bereketli ve kaliteli olduğunu söyledi.